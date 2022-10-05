شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 5/ 10/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 5/ 10/ 2022، العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها فوز الأهلى على الترجى التونسى فى بطولة أفريقيا لكرة اليد وخسارة الزمالك من الأفريقي.

الزمالك يخسر أمام الأفريقى التونسى فى بطولة أفريقيا لليد

خسر فريق كرة اليد بنادى الزمالك من نظيره الأفريقى التونسى بنتيجة 33/31 ، فى رابع مبارياته ببطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها تونس وتستمر حتى يوم 9 أكتوبر الجارى.

اتحاد الكرة عن المدرب الموقوف: أبلغنا الكاف بموقفه منذ سنتين

كشف جمال محمد على مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل جديدة فيما يخص المدرب أحمد عادل عبد الرحمن إبراهيم الذى صدر قرار من الاتحاد الأفريقي بإيقافه لمدة خمس مواسم بتهمة تزوير الرخصة التدريبية (A).

"أوباما" يخوض تدريبات إضافية بالتسديد على المرمى خلال مران الزمالك

خاض يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب فريق الزمالك، تدريبات إضافية بعد مران الفريق اليوم الأربعاء الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

سموحة يتعادل سلبيا مع البنك الأهلى وديا استعدادا للموسم الجديد

تعادل فريق سموحة بقيادة طارق العشرى، مع فريق البنك الأهلى بدون أهداف، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأربعاء، في إطار استعداد الفريقين للموسم الجديد.

مصر تحصد 10 ميداليات فى اليوم الأول للبطولة العربية للدراجات بالقاهرة

انطلقت صباح اليوم منافسات البطولة العربية لدراجات المضمار المقامة بالقاهرة في الفترة من 5 وحتى 9 أكتوبر الجاري، بمشاركة 120 لاعبا ولاعبة يمثلون 9 دول، وتحت إشراف الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.

"شيكابالا وعاشور" يؤديان تدريبات خاصة فى مران الزمالك

أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" وإمام عاشور ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا تدريبيا خاصا تحت إشراف أندرية فيليب سوزا مدرب الأحمال.

محمود كهربا فى جلسة استشفاء قبل انطلاق الدورى الجديد

خضع محمود كهربا، لاعب وسط الأهلى، لجلسة استشفاء في النادى الأهلى، إذ يستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد المنستيري التونسي يوم 9 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

بفارق 79 نقطة.. الأهلى يهزم الميناء اليمنى 132 / 53 بالبطولة العربية للسلة

تغلب فريق سلة الاهلى على نظيره الميناء اليمنى بنتيجة 132 / 53 فى أولى مباريات البطولة العربية التى تقام بالكويت وتستمر حتى 15 أكتوبر الجارى.

جمال محمد علي يجتمع بفينجادا وشطة وسعد لمواجهة مشاكل رخص المدربين

عقد جمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم جلسات ودية خلال الفترة الماضية، مع البرتغالي نيلو فينجادا ومحمود سعد المديرين الفنيين السابقين لاتحاد الكرة، وعبد المنعم شطة المدير الفني السابق للكاف.

رسمياً.. أسوان يضم أحمد حمودي موسمين في صفقة انتقال حر

نجح مسؤولو فريق أسوان، في إتمام التعاقد مع احمد حمودي لاعب الأهلي والزمالك السابق، وذلك ضمن خطة تدعيمات الفريق الجنوبي استعداداً للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

الأهلى يهزم الترجى التونسى 28/ 21 فى بطولة أفريقيا لليد

فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الترجى التونسى بنتيجة 28/21 فى رابع لقاءاته ببطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها تونس، وتستمر حتى 9 أكتوبر الجارى.

اتحاد الكرة يخاطب اتحادات أفريقية للاتفاق على وديات لمنتخب الشباب

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابات إلى بعض الاتحادات الأفريقية، من أجل التنسيق لخوض منتخب الشباب المصري "مواليد 2003" مواجهتين وديتين خلال شهر نوفمبر المقبل.

بيرسي تاو يقترب من الانتظام في تدريبات الأهلي الجماعية

تأكد غياب بيرسي تاو عن مباراة فريقه ضد الاتحاد المنستيري يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا بسبب عدم الجاهزية الفنية والبدنية.