لايبزيج يحصد أول ثلاثة نقاط بدوري أبطال أوروبا بثلاثية أمام سيلتك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

فاز فريق لايبزيج الألماني بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره الاسكتلندي سيلتك خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وتقدم فريق لاييزيج بعد مرور (28) دقيقة عن طريق لاعبه كريستوفر نكونو قبل أن يتعادل جواو بيدرو لسلتيك بهدف في الدقيقة 47 لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

وسجل فريق لايبزيج خلال الشوط الثاني الهدفين الثاني والثالث بالدقيقتين 64 و 77 عن طريق لاعبه أندريه سيلفا.

وحصد لايبزيج أول ثلاثة نقاط ليحتل المركز الثالث بمجموعته، فيما توقف رصيد سيلتك عنند نقطة متذيلاً المجموعة.

وفاز ضمن منافسات الجولة ذاتها فريق ريد بول سالزبورج النمساوي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعته بنظيره دينامو زغرب الكرواتي.

وسجل هدف ريد بول سالزبورج لاعبه نوح أوكافور في الدقيقة 71.

ورفع ريد بول سالزبورج رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 5 في المركز الثاني، فيما توقف رصيد دينامو زغرب عند النقطة 3 في المركز الثالث.