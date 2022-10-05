أهلي جدة يتعادل في الظهور الأول لموسيماني بدوري الدرجة الأولى السعودي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

سقط نادي أهلي جدة في فخ التعادل أمام جدة بنتيجة 1-1، مساء اليوم الأربعاء، في المباراة الأولى للمدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بدوري الدرجة الأولى السعودي.

وأقيمت مباراة الأهلي ضد جدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى السعودي لموسم "2022-2023".

وافتتح هيثم عسيري التسجيل لأهلي جدة في الدقيقة 25، وتعادل فريق جدة في الدقيقة 59 عن طريق البراء باعظيم.

وشهدت المباراة الظهور الأول لموسيماني كمديرا فنيا لأهلي جدة السعودي والذي تولى قيادته منذ أيام قليلة في أول تجربة تدريبية بعد رحيله عن الأهلي المصري.

وبهذه النتيجة، يصل أهلي جدة للنقطة التاسعة في المركز السابع بجدول ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي متساويًا بنفس الرصيد مع فريقي الساحل وجدة.