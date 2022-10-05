كرة يد.. بعد سقوط الزمالك أمام الإفريقي.. مواجهة "محتملة " مع الأهلي في نصف نهائي إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - سقط الزمالك في فخ الخسارة أمام الإفريقي بنتيجة 31-33، في ختام مبارياته ضمن منافسات المجموعة الأولى، لبطولة إفريقيا للأندية البطلة لكرة اليد في نسختها الـ43 المقامة حاليا في تونس.

وبتلك النتيجة، فقد الزمالك صدارته للمجموعة الأولى ليتراجع للمركز الثاني ب6 نقاط، من فوز في 3 مباريات وخسارة في مباراة واحدة أمام الإفريقي، الذي إرتقى للصدارة برصيد 8 نقاط من 4 إنتصارات.

وبذلك سيلتقى الزمالك ثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية التي تضم كلا من الأهلي والترجي التونسي ووفاق عين التوتة الجزائري وكينشاسا الكونغولي وفلاورز البنيني.

بينما سيواجه الإفريقي التونسي أول المجموعة الأولى، مع رابع المجموعة الثانية والذي سيتحدد عقب مباراة كينشاسا الكونغولي وفلاورز البنيني.

وكان الاهلي قد تغلب على الترجي في قمة المجموعة الثانية بنتيجة 28-21، ليحسم الفريق الأحمر صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، بينما أصبح الترجي ثانيا برصيد 6 نقاط.

وستقام مباريات دور الثمانية من بطولة أفريقيا للأندية غدا الخميس.

وفي حالة تأهل الزمالك إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية، سوف يلتقي مع الأهلي في حالة تجاوزه لفريق ريد ستار الإيفواري، وبذلك سيكون نصف النهائي مصريا خالصا.

وفي حالة عبور الترجي والإفريقي إلى نصف النهائي سوف يلتقيان معا في المباراة الأخرى من نصف النهائي.

وستقام مباريات نصف النهائي يوم الجمعه 7 أكتوبر الجاري.

بينما ستقام مباراة النهائي يوم الأحد المقبل 9 أكتوبر الجاري.