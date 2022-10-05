"قبل انطلاق المشوار الأفريقي".. مصدر لمصراوي: الأهلي يرسل لـ"كاف" الملف الطبي للاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أكد مصدر، أن النادي الأهلي أرسل في الساعات الماضية إلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الملف الطبي للاعبي الفريق وذلك قبل انطلاق مشوار الأحمر في دوري أبطال إفريقيا وهو إجراء متبع قبل كل نسخة.

وقال مصدر في الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي: "إرسال هذا الملف جاء بعد خضوع اللاعبين لفحوصات وتحاليل وقياسات بدنية وفيزيائية في أحد المراكز المتخصصة مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد والمشوار الأفريقي".

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم التاسع من أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

واستعد الأهلي لانطلاقة مشواره الأفريقي بخوض ثلاث مباريات ودية حيث فاز على بتروجت بنتيجة 5-1، ثم فاز على أسوان بنتيجة 2-1، وأخيرا تعادل مع طلائع الجيش بدون أهداف.