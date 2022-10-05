اخبار الرياضه

هجوم ناري بقيادة هالاند.. تشكيل مانشستر سيتي أمام كوبنهاجن بدوري الأبطال

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، التشكيل الرسمي لمواجهة كوبنهاجن الدنماركي والمقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء، ببطولة .

وتقام مباراة مانشستر سيتي ضد كوبنهاجن على استاد الاتحاد في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بالجولة الثالثة من المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا.

وجاءت تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كانسيلو، دياز، لابورت، جوميز.

خط الوسط: جوندوجان، بيرناردو سيلفا، رياض محرز.

خط الهجوم: جاك جريليش، ألفاريز، هالاند.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب المجموعة السابعة بدوري الأبطال برصيد 6 نقاط ويليه بوروسيا دورتموند وصيفا برصيد 3 نقاط ثم كوبنهاجن وإشبيلية بنقطة واحدة لكل منهما.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا