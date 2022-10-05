هجوم ناري بقيادة هالاند.. تشكيل مانشستر سيتي أمام كوبنهاجن بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، التشكيل الرسمي لمواجهة كوبنهاجن الدنماركي والمقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة مانشستر سيتي ضد كوبنهاجن على استاد الاتحاد في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بالجولة الثالثة من المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا.

وجاءت تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كانسيلو، دياز، لابورت، جوميز.

خط الوسط: جوندوجان، بيرناردو سيلفا، رياض محرز.

خط الهجوم: جاك جريليش، ألفاريز، هالاند.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب المجموعة السابعة بدوري الأبطال برصيد 6 نقاط ويليه بوروسيا دورتموند وصيفا برصيد 3 نقاط ثم كوبنهاجن وإشبيلية بنقطة واحدة لكل منهما.