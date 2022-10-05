مباشر.. ريال مدريد 2-1 شاختار.. الشوط الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق نادي ريال مدريد فوزاً ثميناً على نظيره شاختار دونتسك الأوكراني، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وافتتح رودريجو أهداف المباراة في الدقيقة 13، قبل أن يسجل فينيسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 28، وقلص أولكسندر زوبكوف الفارق في الدقيقة 39.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، بينما توقف رصيد شاختار عند النقطة 4 في المركز الثاني.

تفاصيل المباراة

تمكن ريال مدريد من التقدم في النتيجة بعد مرور 13 دقيقة، بعدما مرر تشواميني الكرة إلى رودريجو ليستلمها على حدود منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية بيمناه لتسكن علي يسار الحارس إلى داخل الشباك.

وتصدى حارس شاختار لتسديدة قوية من كريم بنزيما الذي سدد كرة قوية بيمناه من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس الفريق الأوكراني يتألق.

واستطاع فينيسيوس جونيور من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 28 من عمر المباراة، بعد عدة تمريرات بين رودريجو وبنزيما ليمرر رودريجو الكرة إلى فينيسيوس داخل المنطقة ليسددها على يمين الحارس لداخل الشباك.

وكاد بنزيما أن يسجل الثالث لريال مدريد، بعد أن أرسل فالفيردي تمريرة عرضية، قابلها النجم الفرنسي بتصويبة صاروخية، ولكن الكرة بجانب القائم.

وأهدر فينيسيوس هدف محقق، بعدما مرر رودريجو الكرة إلى فينيسيوس داخل منطقة الجزاء لينفرد بالمرمى ويسدد ولكن مرت بجوار القائم الأيسر بقليل إلى خارج الملعب.

وقلص شاختار النتيجة، بهدف في الدقيقة 39 من زمن اللقاء، بعدما لُعبت كرة عرضية من الجانب الأيسر، قابلها أولكسندر زوبكوف بتسديدة مزدوجة أسكن بها الكرة إلى داخل شباك لونين حارس ريال مدريد.

وواصل حارس شاختار تألقه، بعدما سدد بنزيما تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، ولكن الحارس يتصدى للكرة.

تواصل الأداء الرائع من حارس شاختار في الشوط الثاني، بعدما توغل رودريجو إلى داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية بيسراه، ولكن الحارس يتصدى.

وسدد لاعب شاختار تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن الكرة تعلو العارضة العلوية لمرمى لونين حارس ريال مدريد.

وسدد كريم بنزيما تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيمن بقليل إلى خارج الملعب.