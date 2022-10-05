شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وديات تجهز سيراميكا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أحمد سامى عن خوض 3 مباريات ودية لتجهيز اللاعبين وزيادة حالة الانسجام بينهما قبل بدء الموسم الجديد المقرر انطلاقه 18 أكتوبر الجاري.

وخاطبت إدارة سيراميكا أكثر من نادى لجس نبضهم حول إمكانية خوض مباريات ودية معهم حيث تنتظر الإدارة الرد لتحديد الفريق التي يمكن مواجهتها.

وكان الفريق قد خاض معسكرا بالإسكندرية خلال الفترة الماضية لتجهيز اللاعبين على أفضل ما يكون من الناحية الفنية والبدنية والتدريب على بعض الجمل التكتيكية في الملعب.

ونجح سيراميكا فى تدعيم صفوفه بالعديد من الصفقات القوية، وهى: جون إيبوكا – أحمد ياسر ريان – أحمد رمضان بيكهام – محمد شكري – محمود عبد الحفيظ زلاكة - أحمد القرموطي - عبد الرحمن السكران - رجب نبيل - أحمد هاني - محمد ناصف – محمد عادل – محمد بسام، محمد متولي "كناريا، جاستن أرثر".

وكشف أحمد سامي أنه اتفق مع ادارة النادي على إعادة هيكلة الفريق بداية من الموسم الجديد، موضحا أنه تعمد النزول بمتوسط أعمار اللاعبين عند اختيار القائمة.