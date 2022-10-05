شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة 48 ساعة للاعبى سموحة بعد انتهاء المعسكر النهائى استعدادا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر طارق العشرى المدير الفني لفريق سموحة، على منح لاعبى الفريق إجازة من التدريبات 48 ساعة يومى 9 و10 أكتوبر بعد انتهاء معسكر الفريق المقام حاليا في استاد برج العرب استعدادا للموسم الجديد.

ويختتم سموحة معسكره المغلق يوم 8 أكتوبر الجارى بمواجهة نادى الاتحاد السكندرى، بعد أن خاض 5 مباريات خلال هذا المعسكر بدأها بالتعادل مع مالية كفر الزيات بهدف لمثله، والتعادل مع طنطا والخسارة من أسوان والفوز على القناة، والتعادل مع المصرى، وسيواجه البنك الأهلى والمصرية للاتصالات ويختتم معسكر بمواجهة الاتحاد السكندرى.

وتعاقد سموحة مع كل من النيجيري أجايي من النصر، والفلسطيني محمد رشيد من بيرسيب الأندونيسي، وأحمد عيسى من الخريطيات، وأحمد السعدني من البنك الأهلي، وأحمد حامد شوشة من المصري، وأحمد عبد العزيز من إنبي، وإسلام كانو من بتروجت، ومحمود الملك من أبوقير للأسمدة، وأحمد حسين من النصر، ومحمد عصام من لافينا، وبسام وليد من دجلة، وأحمد مصطفى من الإسماعيلى.

فيما رحل عن سموحة كل من مروان حمدى وحمدى علاء وأحمد بيكهام ومحمد شكرى ورجب نبيل وعبد الكبير الوادى ومحمد كناريا ومحمد عبد العاطى وأحمد حمص وأحمد عيد.