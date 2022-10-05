شكرا لقرائتكم خبر عن سيسا يخضع لأشعة عاجلة بعد إصابته في مباراة «رجال يد الأهلي» أمام الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يخضع أحمد هشام سيسا، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلى لأشعة طبية عاجلة بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الترجي التونسي التى أقيمت اليوم بختام دور المجموعات من بطولة إفريقيا للأندية المقامة في تونس.

وتعرض اللاعب لإصابة قوية في الفك، وتوجه إلى تونس العاصمة لإجراء الأشعة لتحديد درجة الإصابة وبرنامج العلاج المناسب.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد حقق فوزاً مهما على حساب الترجي التونسي بنتيجة 28-21 في ختام مباريات الدور الأول من بطولة أفريقيا للأندية ليحقق الفريق العلامة الكاملة ويتأهل للدور الثاني متصدرا مجموعته بعد تحقيق الفوز في مبارياته الأربعة.

وسيطر الأهلي على مجريات مباراة الترجي منذ اللحظة الأولى واستمر في توسيع الفارق خلال أحداث اللقاء مع تألق كبير من جميع لاعبي الفريق سواء في الدفاع أو الهجوم كما قدم حارس المرمى عبد الرحمن حميد مستوى مميزا خلال المباراة وأنقذ عديد الأهداف التي منحت الأهلي الأفضلية .