شكرا لقرائتكم خبر عن ظروف أسرية وراء رحيل طارق سليمان من الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر طارق سليمان المدير الفني لفريق المصرية للاتصالات، عن عدم الاستمرار في قيادة الفريق بعد المباريات الودية التي خاضها الفريق خلال الفترة الماضية، وذلك قبل انطلاق مباريات القسم الثانى بسبب ظروف أسرية منعت المدرب البورسعيدى من استكمال مهام عمله مع الفريق .

وقرر مجلس إدارة المصرية للاتصالات قبول اعتذاره، والتعاقد من جديد مع جمعة مشهور المدير الفني السابق للفريق مع تلبية كافة متطلباته والذي كان رحل بسببها، من أجل استعادة اتزان الفريق سريعا في ظل انطلاق المسابقة منتصف أكتوبر الجاري.

وحقق جمعة مشور نتائج جيدة مع السكة الحديد خلال الموسم الماضي، وقام المدافع الدولي بالتعاقد مع عدد من الصفقات القوية إلا أنه رحل فجأة بعد صدام قوى مع الإدارة والتي أعادت المدير الفني خوفا على مستقبل النادي والهبوط مرة أخرى للدرجة الثالثة.

ويخوض فريق المصرية للاتصالات مباراة ودية مع سموحة الجمعة المقبل، على استاد برج العرب استعدادا للموسم الجديد في القسم الثانى.

ويلعب المصرية للاتصالات في المجموعة الثانية الخاصة بأندية القاهرة والقناة، ويبدأ مشواره في الموسم الجديد بمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الجولة الأولى.

وتضم مجموعة القاهرة كلا من: إيسترن كومبانى، بتروجت، وادى دجلة، الإنتاج الحربى، زد أف سى، المصرية للاتصالات، السكة الحديد، القناة، بورتو السويس، النصر، الترسانة، منتخب السويس، مستقبل وطن، العبور، كهربا الإسماعيلية، الإعلاميين.