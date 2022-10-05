شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو يضع برنامج بدنى لتجهيز ياو أنور لإنطلاق الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الاسبانى خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للإسماعيلى برنامج بدنى لتجهيز التوجولي ياو أنور الوافد الجديد للفريق الغاني – الأصل – بعد وصوله للاسماعيلية في الساعات الأخيرة تمهيداً للإنضمام إلى تدريبات الفريق خلال فترة الإعداد استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وكان هداف الدوري الغاني قد انضم مؤخرًا إلى صفوف منتخب توجو خلال سلسلة مبارياته التحضيرية فى المغرب ضمن الأجندة الدولية استعداداً لخوض المنافسات القارية المقبلة.

ويعد هذا الاستدعاء هو الأول لمهاجم الدراويش الجديد بعد الموافقة على تمثيل منتخب توجو.

من المعروف أن ” ياو ” كان أولي صفقات الإسماعيلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، بعدما أنهي تعاقده مع النادي خلال شهر يونيه الماضي.

والجدير بالذكر أن النجم التوجولي يبلغ من العمر 24 عامًا، وشارك خلال الموسم الماضي في 30 مباراة وسجل 22 هدفاً وتُوج بجائزتي هداف وأفضل لاعب في الدوري الغاني.