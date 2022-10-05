شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يقترب من الرحيل عن الأهلي للإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمد محمود لاعب وسط الأهلي مرونة من أجل رحيله عن القلعة الحمراء على سبيل الإعارة في الموسم الجديد ، خاصة مع صعوبة حصوله على فرصة المشاركة في المباريات تحت قيادة مارسيل كولر في وجود الثلاثي عمرو السولية واليود يانج وحمدي فتحي.

ويوجد أكثر من نادي مهتم بالتعاقد مع محمد محمود ابرزها أندية الاتحاد السكندري وسموحة وفيوتشر والبنك الأهلى.

وغاب محمد محمود عن المشاركة في الأهلي خلال الموسمين الماضيين بسبب الإصابات التي تعرض لها لاعب، قلب أن يشارك في جزء بسيط من المباريات في نهاية الموسم الماضي.

ومن المقرر أن يحسم مسئولو الأهلي مصير محمد محمود خلال الساعات القليلة القادمة، بعد مناقشة كافة العروض واختيار الأفضل منها من حيث القيمة المالية والأنسب للاعب.