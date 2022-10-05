شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة عن المدرب الموقوف: أبلغنا الكاف بموقفه منذ سنتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جمال محمد على مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل جديدة فيما يخص المدرب أحمد عادل عبد الرحمن إبراهيم الذى صدر قرار من الاتحاد الأفريقي بإيقافه لمدة خمس مواسم بتهمة تزوير الرخصة التدريبية (A).

وقال جمال محمد على: "المدرب الموقوف والذى تلقى اتحاد الكرة خطابا من الكاف بإيقافه بتهمة تزوير الرخصة التدريبية غير مدرج في سجلات المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم".

وقال على: "الواقعة قديمة، الكاف استفسر في 2020 عن موقف هذا المدرب وعن صحة حصوله على الرخصة التدريبية من اتحاد الكرة في 2016، ووقتها تم إحالة الأمر للجنة الانضباط والتي أكدت عدم حصول المدرب على أي رخص تدريبية من مصر وبالتالي عدم ادراجه على سجلات المدربين".

وأوضح مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة: "المدرب الموقوف يدعى احمد عبد الرحمن إبراهيم، وسمعت أن مدرب يحمل نفس الاسم ويعمل بالدوري الرواندي نفى إيقافه بداعي التزوير، موضحا أن الإيقاف يخص مدرب أخر يحمل نفس الاسم، لكن ما دام الأمر لا يمسه لماذا يخرج ليرد ويقحم نفسه بالأمر؟!".

قررت لجنة الانضباط داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، توقيع عقوبات قاسية ضد 3 مدربين بسبب تزوير رخصة التدريب A، والتي تشمل 5 سنوات إيقاف، والذي كان يمثل الصدمة بالنسبة للجميع بتواجد إسم مصري وهو أحمد عادل إبراهيم.