شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يفوز على أهلى حلب السورى 52/99 بالبطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تغلب فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى على نظيره أهلى حلب السورى بنتيجة 52/99 فى أولى مباريات البطولة العربية التى تقام بالكويت وتستمر حتى 15 أكتوبر الجارى

ويقع الاتحاد فى المجموعة الأولى بجانب كل من مدينة البليدة الجزائرى، والميناء اليمنى، والميناء اليونانى، واتحاد الفتح المغربى.

وتضم قائمة الاتحاد فى البطولة كلا من أحمد عادل، يوسف شحاتة، مصطفى عصام، هيثم كمال، حاتم بحيرى، ميدو طه، أنس أسامة، يوسف شوشة، بيبو، ياسر صالح، على محمد، رامى إبراهيم، كيندال ديكيس، وشون أرماند.

تغلب فريق سلة الاهلى على نظيره الميناء اليمنى بنتيجة 132 / 53 فى أولى مباريات البطولة العربية

ويتواجد فريق رجال سلة الأهلي بالمجموعة الثانية بالبطولة إلى جانب أندية الرياضي اللبناني والميناء اليمني والغرافة القطري.