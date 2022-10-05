سر حذف نادي القرن من قميص الأهلي الجديد.. وشوبير يعلق على الأزمة

الشارقة - اميمة ياسر - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لقميص النادي الأهلي الجديد، والذي سيرتديه اللاعبون في الموسم المقبل.

وشهد القميص عدم تواجد اسم نادي القرن تحت الشعار الرئيسي للنادي الأهلي، كما شهد اختزال الـ 10 نجوم الخاصة ببطولة دوري أبطال أفريقيا في نجمة واحدة، مما أثار حالة من الجدل بين الجماهير الحمراء.

من جانبه علق الإعلامي أحمد شوبير على تسريبات القميص الجديد، قائلا في تصريحات عبر أثير أون سبورت إف إم، أن مجلس إدارة الأهلي مطالب بالتركيز مع مصلحة الفريق فقط دون الأخذ في الاعتبار بأي انتقادات سلبية عن القميص الجديد.

وأضاف شوبير قائلا “كلام الناس لا يقدم ولا يؤخر وإدارة الأهلي لازم نحط قطن في ودانها ”مشددا أن مجلس الإدارة راعي مصلحة الفريق والنادي في التعاقد مع الراعي الجديد لذلك لا يجب الخوف من آراء الجماهير.

وتابع أنه في بعض الأوقات يكون رأي الجماهير سليم ولكن في أوقات أخرى يكون خاطئًا و يضر بمصلحة الفريق مشددا أن الجماهير لا تدرك معني الرعاية وأهميتها للحصول علي قيمة مادية كبري للتعاقد مع صفقات جديدة .

وطالب شوبير مجلس الإدارة فقط بالتركيز مع الفريق وعدم التأثر بآراء الجماهير.