شكرا لقرائتكم خبر عن "أوباما" يخوض تدريبات إضافية بالتسديد على المرمى خلال مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب فريق الزمالك، تدريبات إضافية بعد مران الفريق اليوم الأربعاء الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأدى "أوباما" تدريبات إضافية بالتسديد على مرمى محمد نديم حارس الفريق الشاب، بجانب أداء بعض التدريبات الفنية، بهدف زيادة معدلات لياقته الفنية والبدنية للاستعداد بالشكل الأمثل للموسم الجديد.

وخاض عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات منفردة في صالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش مران الفريق اليوم، حيث يخضع لبرنامج تأهيلي منفرد بسبب الإصابة التي يعاني منها بكدمة في أنكل القدم، ويؤدي تدريباته التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

وكان جمعة أدى تدريبات خفيفة بالكرة في مران أمس قبل أن يعود لأداء تدريبات منفردة في الجيمانيزيوم .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمباراة فلامبو البوروندى المقبلة فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجارى.