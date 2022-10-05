شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعد سيف جعفر بالفرصة فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك جلسة خاصة مع سيف فاروق جعفر لاعب وسط الفريق الشاب بعد انتهاء التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وتحدث المدير الفني مع اللاعب حول أدائه الفني، ومنحه بعض التعليمات الخاصة، مؤكدا ثقته في قدراته كأحد اللاعبين المميزين الذي سيحصلون على الفرصة كاملة.

وشرح فيريرا للاعبه في حضور حسني خطاب مترجم الفريق، كل ما يخص المطلوب منه لتنفيذه في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجاري .