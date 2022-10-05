شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتعادل سلبيا مع البنك الأهلى وديا استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق سموحة بقيادة طارق العشرى، مع فريق البنك الأهلى بدون أهداف، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأربعاء، في إطار استعداد الفريقين للموسم الجديد.

ويتبقى لسموحة مباراتان خلال معسكره الإعدادى للموسم الجديد أمام كل من: المصرية للاتصالات "7 أكتوبر"، ويختتم مبارياته الودية مع الاتحاد السكندرى 8 أكتوبر الجارى.

وتعادل فريق سموحة مع فريق المصرى بهدف لمثله، فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما أمس الثلاثاء على استاد برج العرب، تقدم مروان حمدى المنتقل من سموحة للمصرى، للفريق البورسعيدى أولا وتعادل أحمد مصطفى القادم من الإسماعيلى، لسموحة فى الشوط الثانى، لتنتهى المباراة بهدف لمثله.

وكان فريق سموحة تعادل مع فريق طنطا أحد أندية القسم الثاني بدون أهداف، كما تعادل مع مالية كفر الزيات بهدف لمثله.

ويبحث حاليا مسئولو سموحة عن صفقات تعوض رحيل أبرز اللاعبين، مثل المغربى عبد الكبير الوادى الذى انتقل لفيوتشر، ومحمد كناريا الذى انتقل لسيراميكا، ورجب نبيل الذى رحل لسيراميكا بعد انتهاء تعاقده مع الفريق.

وتعاقد سموحة مع كل من النيجيري أجايي من النصر، والفلسطيني محمد رشيد من بيرسيب الأندونيسي، وأحمد عيسى من الخريطيات، وأحمد السعدني من البنك الأهلي، وأحمد حامد شوشة من المصري، وأحمد عبد العزيز من إنبي، وإسلام كانو من بتروجت، ومحمود الملك من أبوقير للأسمدة، وأحمد حسين من النصر، ومحمد عصام من لافينا، وبسام وليد من دجلة، وأحمد مصطفى من الإسماعيلى.