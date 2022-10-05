شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يؤدي تدريبات منفردة في "الجيمانيزيوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خاض عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات منفردة في صالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش مران الفريق اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ويخضع جمعة لبرنامج تأهيلي منفرد بسبب الإصابة التي يعاني منها بكدمة في أنكل القدم، ويؤدي تدريباته التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

وكان جمعة أدى تدريبات خفيفة بالكرة في مران أمس قبل أن يعود لأداء تدريبات منفردة في الجيمانيزيوم .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجاري .