شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى ينهى معسكره المغلق السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى الاتحاد معسكره المغلق المقام حالياً في الإسكندرية يوم السبت المقبل استعدادا لبدء الموسم الجديد من مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر انطلاقه 18 أكتوبر الجاري بعدما وقف الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني لسيد البلد على مستوى معظم اللاعبين.

ويختتم الاتحاد السكندرى معسكره المقام حاليًا بالإسكندرية بمواجهة سموحة يوم السبت المقبل 8 أكتوبر الجاري في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد المقرر انطلاقه 18 أكتوبر الجاري.

ووقع اختيار المدير الفني الصربي زوران على 6 لاعبين من الناشئين ليكونوا ضمن الفريق الأول خلال المعسكر المغلق المقام حاليًا بالإسكندرية، وضم المدير الفني جميع الصفقات الجديدة، بجانب لاعبي الفريق المقيدين بالقائمة الأولى عدا الذين طلب استبعادهم ويأتي الأربعة لاعبين الناشئين الذين قرر زوران الاستعانة بهم هم محمود بسيونى وبلال السيد ومصطفى إبراهيم وعموري، ومحمد فارس وإيتو.

أكد الصربى زوران مانولوفيتش ، أن الباب مفتوح أمام شباب النادى لينضموا لصفوف الفريق فى المراحل المقبلة حال إثبات أنفسهم وتقديم مستويات جيدة.

من جانبه كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن زعيم الثغر يعيش أوقاتا صعبة للغاية في ظل الضغوط المادية الكبيرة وقلة الموارد، مضيفاً:"هناك من يحارب الاتحاد من داخل النادي، لم أقرر الرحيل عن النادي أو الاستمرار فيه، لم أتخذ قراري حتى الآن ونتعرض لضغوطات لا يقدرها أحد.