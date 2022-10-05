شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مفتوح لمنتخب الناشئين الأربعاء المقبل استعدادًا للتصفيات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر للناشئين "مواليد 2006" معسكرًا بالقاهرة يبدأ الأربعاء المقبل، استعدادًا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين، في الفترة من 5 إلى 15 نوفمبر المقبل.

وقال محمد وهبة المدير الفني للمنتخب إنه استقر مع جهازه المعاون على الشكل النهائي للمعسكر، قبل السفر إلى الجزائر يوم 30 أكتوبر الجاري.

وأضاف وهبة أن منتخب الناشئين سوف يدخل في معسكر مفتوح، ينطلق الأربعاء المقبل، ويمتد لأسبوع، مراعاة لانتظام اللاعبين في مدارسهم.

وأوضح المدير الفني لمنتخب الناشئين أن المعسكر سيكون مغلقًا بدءًا من 20 أكتوبر وحتى موعد السفر إلى الجزائر يوم 30 من الشهر ذاته.