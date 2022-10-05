شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد 10 ميداليات فى اليوم الأول للبطولة العربية للدراجات بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم منافسات البطولة العربية لدراجات المضمار المقامة بالقاهرة في الفترة من 5 وحتى 9 أكتوبر الجاري، بمشاركة 120 لاعبا ولاعبة يمثلون 9 دول، وتحت إشراف الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.

وأسفرت منافسات اليوم الأول للبطولة عن فوز منتخب مصر بـ 10 ميداليات متنوعة، بواقع 4 ميداليات ذهبية، و3 ميداليات فضية، و3 ميداليات برونزية.

وفي سباق سكراتش لفئة السيدات فازت البطلة المصرية إبتسام زايد بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وفازت لاعبة منتخب مصر ندى أبو بلاش بالميدالية

وفي سباق سكراتش لفئة الناشئين فاز لاعب منتخب مصر عبد الله عفيفي بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وفاز محمود بكر بالميدالية الفضية ، وفي سباق سكراتش لفئة الناشئات توجت لاعبة منتخب مصر شهد محمد بالميدالية البرونزية.

وفي سباق ضد الساعة لفئة السيدات فازت رحاب الشربينى الميدالية الفضية،

وفي سباق ضد الساعة لفئة الناشئات فازت شهد محمد بالميدالية البرونزية.

وفي سباق السرعة الفرقية لفئة السيدات فاز منتخب مصر بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وفي سباق السرعة الفرقية لفئة الناشئين فاز منتخب مصر بالمركز الأول والميدالية الذهبية،

وفي سباق السرعة الفرقية لفئة الرجال حصد منتخب مصر الميدالية البرونزية.

من جانبه أشاد الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي بالنتائج التي حققها لاعبو منتخب مصر في اليوم الأول للبطولة، مشيرا إلى أن حصد لاعبي مصر هذا العدد من الميداليات هو نتاج الإعداد الجيد الذي خضع له لاعبو المنتخب استعدادا للبطولة.

وأضاف عزام أن اليوم الأول للبطولة العربية لدراجات المضمار شهد منافسات قوية بين جميع اللاعبين المشاركين بما يعكس الطفرة الكبيرة التي تشهدها رياضة الدراجات على المستوى العربي.