شكرا لقرائتكم خبر عن "شيكابالا وعاشور" يؤديان تدريبات خاصة فى مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" وإمام عاشور ثنائي الزمالك برنامجا تدريبيا خاصا تحت إشراف أندرية فيليب سوزا مدرب الأحمال، خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وفضل الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا خضوع الثنائي لبرنامج تدريبي خاص لتجهيزهما بالشكل الأمثل قبل انضمامهما للتدريبات الجماعية، بعدما كان يعاني الثنائي من إصابات طفيفة منعتهما من المشاركة في المران خلال الأيام الماضية.

وخاض الثنائي تدريبات فنية متنوعة برفقة البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق الجديد، ومنها المراوغات والتسديد على مرمى السيد عطية حارس مرمى الفريق الشاب.

ويستعد الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجاري .