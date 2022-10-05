شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد عدد من لاعبى الشباب بالزمالك لتدريبات الفريق استعدادا لفلامبو البورندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جيسفالدوا فيريرا بتصعيد عدد من اللاعبين الشباب للمشاركة في تدريبات الفريق الأول خلال مران اليوم والذى يستعد الفريق من خلاله لمباراتى فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجاري .

وشهد مران الزمالك اليوم مشاركة مصطفى شكري ظهير أيسر 2001 بجانب أدهم الخواجة ومحمد خضري، ليعودوا للمشاركة مع الفريق الأول بعد فترة من المشاركة مع فرقهم في قطاع الناشئين.

كما تواجد محمد طارق وكريم عبد الحق ومحمد حسام "بيسو" وشاركوا في التدريبات الفنية بشكل طبيعي.

من ناحية أخرى خضع عدد من لاعبي الفريق لتدريبات فنية خاصة تحت إشراف روي أجواش المدرب المساعد خلال المران ، وتولى أجواش الإشراف على تدريب مجموعة تضم أحمد مصطفى "زيزو" ويوسف إبراهيم "أوباما" وسيف الدين الجزيري ومحمد عبد الشافي وزكريا الوردي وإبراهيما نداي وحمزة المثلوثي وسيف جعفر.

وركز المدرب المساعد على خوض تدريبات التسديدات بعيدة المدى، عن طريق تسديد اللاعبين على مرمى ثنائي الحراس الشاب السيد عطية ومحمد نديم.

وظهر أحمد مصطفى "زيزو" ويوسف اوباما وسيف جعفر وإبراهيما نداي بشكل طيب خلال المران.