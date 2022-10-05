مران الزمالك.. برنامج خاص لسامسون.. تصعيد 3 ناشئين.. وتجهيز شيكابالا وعاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، اليوم الأربعاء، في إطار الاستعداد لمواجهة فلامبو البوروندي المقبلة بذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأدى عدد من لاعبي الزمالك تدريبات فنية خاصة تحت إشراف روي أجواش المدرب المساعد خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وتولى أجواش الإشراف على تدريب مجموعة تضم أحمد مصطفى "زيزو" ويوسف إبراهيم "أوباما" وسيف الدين الجزيري ومحمد عبد الشافي وزكريا الوردي وإبراهيما نداي وحمزة المثلوثي وسيف جعفر.

وركز المدرب المساعد على خوض تدريبات التسديدات بعيدة المدى، عن طريق تسديد اللاعبين على مرمى ثنائي الحراس الشاب السيد عطية ومحمد نديم.

وظهر أحمد مصطفى "زيزو" ويوسف أوباما وسيف جعفر وإبراهيما نداي بشكل طيب خلال المران.

برنامج خاص لـ"سامسون"

وفي سياق متصل، وضع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا برنامجًا تدريبيًا خاصا للبنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق الجديد.

وتولى أندريه فيليب سوزا مدرب الأحمال بالزمالك، الإشراف على البرنامج التدريبي الخاص بسامسون، لتجهيزه من الناحية الفنية والبدنية قبل الانضمام للتدريبات الجماعية.

وأدى سامسون بعض التدريبات بالكرة والتسديدات المتنوعة والمرور من الحواجز الحديدية، بجانب بعض التدريبات البدنية.

وانتظم سامسون في تدريبات الزمالك أمس الثلاثاء بعد الإعلان عن انضمامه للفريق الأبيض بشكل رسمي.

تصعيد 3 لاعبين ناشئين

وقام الجهاز الفني للزمالك بتصعيد 3 لاعبين شباب للمشاركة في تدريبات الفريق الأول خلال مران اليوم الأربعاء.

‎وشهد مران الزمالك مشاركة مصطفى شكري ظهير أيسر فريق 2001 بجانب أدهم الخواجة ومحمد خضري.

في المقابل، شارك محمد طارق وكريم عبد الحق ومحمد حسام "بيسو" في التدريبات الفنية بشكل طبيعي.

برنامج خاص لـ"شيكابالا وعاشور"

وأدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" وإمام عاشور برنامجًا تدريبيًا خاصًا تحت إشراف أندرية فيليب سوزا مدرب الأحمال.

وفضل الجهاز الفني خضوع الثنائي لبرنامج تدريبي خاص لتجهيزهما بالشكل الأمثل قبل انضمامهما للتدريبات الجماعية، حيث عانى الثنائي من إصابات طفيفة منعتهما من المشاركة في المران خلال الأيام الماضية.

وخاض الثنائي تدريبات فنية متنوعة برفقة البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق الجديد، ومنها المراوغات والتسديد على مرمى السيد عطية حارس مرمى الفريق الشاب.

جلسة خاصة مع سيف جعفر

ومن جابنه، عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا جلسة خاصة مع سيف فاروق جعفر لاعب وسط الفريق الشاب بعد انتهاء التدريبات الجماعية.

وتحدث فيريرا مع اللاعب حول أدائه الفني، ومنحه بعض التعليمات الخاصة، مؤكدًا ثقته في قدراته كأحد اللاعبين المميزين الذي سيحصلون على الفرصة كاملة.

وشرح "فيريرا" للاعبه في حضور حسني خطاب مترجم الفريق، كل ما يخص المطلوب منه لتنفيذه في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وفي نفس السياق، خاض عبدالله جمعة تدريبات منفردة في صالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش مران الزمالك.

ويخضع جمعة لبرنامج تأهيلي منفرد بسبب الإصابة التي يعاني منها بكدمة في أنكل القدم، ويؤدي تدريباته التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

وكان جمعة أدى تدريبات خفيفة بالكرة في مران أمس قبل أن يعود لأداء تدريبات منفردة في الجيمانيزيوم.