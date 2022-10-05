لويس دياز يتحدث عن تأثير رحيل ماني وبداية ليفربول الصعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

تحدث الكولومبي لويس دياز جناح فريق ليفربول عن تأثير رحيل السنغالي ساديو ماني والذي انضم لصفوف بايرن ميونيخ الألماني في انتقالات الصيف.

وغادر دياز آنفيلد هذا الصيف بعد ست سنوات إلى بايرن ميونيخ في صفقة مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

وقال دياز في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" عن رحيل ماني: "الفريق كان محطمًا، من الواضح أنه لاعب سيفتقده أي نادٍ".

وأضاف: "لقد ذهب إلى نادٍ كبير ويعمل على تحقيق أهدافه، ونحن ندرك المجموعة الكبيرة التي لدينا في ليفربول، نعمل بجد كل يوم للتحسين، الجميع هنا نساعد بعضنا البعض وهذا يظهر في المباريات".

وتحدث عن البداية الصعبة لليفربول هذا الموسم قائلًا: "الأمر بسيط، يجب أن تفوز وتكسب، أعتقد أن الفوز يمنحك المزيد من الثقة، ولكن ليس هذا فقط، فاللعب بشكل جيد وترك الملعب بعد أن تقدم كل ما لديك بالنسبة لي هذا هو أهم شيء".

وتابع: "ولكن عندما لا يحدث ذلك، علينا أن نحاول التحسين لمحاولة التصحيح في المباراة القادمة، نحن سعداء للغاية بالفوز على رينجرز، والآن سنرتاح للاستعداد لما هو قادم".

وسجل الدولي الكولومبي أربعة أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم مع ليفربول، بما في ذلك هدف التعادل الحاسم أمام كريستال بالاس.