رسالة تشافي وعودة العلاقات مع لابورتا.. هل يعود ميسي إلى برشلونة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

يوما بعد الآخر تزداد الشائعات حول عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان إلى صفوف برشلونة الإسباني في نهاية الموسم الحالي.

ووصل ميسي إلى باريس سان جيرمان خلال انتقالات صيف 2021 في صفقة أحدثت جدلًا واسعًا، خاصة بعدما رحل عن برشلونة بعد 20 عاما قضاها داخل النادي الكتالوني.

وانضم الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات إلى باريس بعد أن أصدر برشلونة بيانًا قال فيه إن النجم الأرجنتيني سيغادر بسبب القيود المالية التي فرضتها عليه الليجا وفقًا للوائح الخاصة بالمسابقة الإسبانية.

وقال بيان برشلونة وقتها: "على الرغم من التوصل إلى اتفاق بين نادي برشلونة وليونيل ميسي وبنية واضحة لكلا الطرفين لتوقيع عقد جديد، فلا يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليه بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية (لوائح الليجا)".

ونقلًا عن صحيفة "ديلي ميل" أنه قيل إن ميسي صُدم بهذا الإعلان لأنه وافق على خصم 50 في المائة من أجره من صفقته السابقة - التي كانت تزيد قيمتها عن 425 مليون جنيه إسترليني على مدى أربع سنوات - من أجل البقاء في النادي.

وكان هذا يعني أن أرباح ميسي كانت ستنخفض بمقدار 250 ألف جنيه إسترليني كل أسبوع في العقد الجديد المقترح لمدة خمس سنوات ومع ذلك، وافق.

معاناة في بداية المشوار

وأصبح بذلك ميسي لاعبا حرا في عام 2021 بعد انتهاء عقده مع برشلونة، ليخوض تجربة جديدة مع باريس سان جيرمان.

وعانى ليو من بداية صعبة مع باريس سان جيرمان، حيث لم يسجل سوى 6 أهداف في أول 27 مباراة محلية له مع نادي العاصمة الفرنسية.

كما فشل في كسب الجماهير التي أطلقت صيحات الاستهجان عليه في المباريات بعد سقوط باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بدور الـ16.

ومن هنا ارتبط بالعودة إلى برشلونة بعد فترة وجيزة من ظهوره الأول في فرنسا.

ونتيجة لذلك، دعا زميل ميسي السابق داني ألفيس إلى العودة إلى صفوف برشلونة بعد عودته الخاصة إلى كامب نو وذلك في الموسم الماضي.

ميسي يعود للتوهج مع باريس

وكثرت الأحاديث منذ بداية الموسم الحالي مع عودة ميسي للتوهج في باريس سان جيرمان، حيث سجل 7 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة في 12 مباراة.

وأكدت تقارير أن ميسي سيعود إلى برشلونة عندما ينتهي عقده في العاصمة الفرنسية الصيف المقبل (يوليو 2023).

ووفقًا للمراسلة الأرجنتينية فيرونيكا بروناتي، سيعود ميسي إلى برشلونة في 1 يوليو 2023 بعد عامين فقط في باريس سان جيرمان.

ويتوقع الكثير أن الطرق أصبحت ممهدة لعودة ميسي إلى كامب نو بعد أصبحت علاقته جيدة مع رئيس النادي خوان لابورتا بعد رحيله الدراماتيكي قبل عامين.

ونقلت مجلة "فوربس" الأمريكية تصريحات للصحفي الأرجنتيني سيرجيو جونزاليس في وقت سابق والذي زعم أن المصادر أبلغته عن أنه تم إجراء مكالمة هاتفية بين ميسي ولابورتا.

وقال جونزاليس: "أخبروني عن مكالمة حيث بدأ لابورتا بالفعل في إعادة تأسيس العلاقة مع ميسي وشرح بعض الأشياء الخاصة حول طريقة رحيله والتي لم يتمكن من شرحها من قبل".

وأضاف: "أول شيء فعله لابورتا هو الاعتذار لليو ميسي عن الطريقة التي غادر بها".

وأكمل: "قالوا لي أن تشافي سيكون وراء عودة محتملة لميسي إلى برشلونة".

مستقبل ميسي

وفي هذا السياق، أكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو أن ميسي لم يتلق أي عرضًا من باريس سان جيرمان حتى الآن لتجديد عقده والذي سينتهي في صيف 2023.

وأوضح رومانو أن ميسي يعرف جيدًا أن باريس يريد تمديد عقده وفي الوقت ذاته يعلم أيضا أن برشلونة يريد إعادته، لكن لن يتم تحديد أي شيء حتى الآن.

تشافي يُعلق على أنباء عودة ميسي

ومن جانبه، دعا الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة إلى الهدوء عندما سئل عن عودة ميسي إلى النادي الكتالوني.

وقال تشافي: "أعتقد أنه ليس الوقت المناسب للحديث عن عودة ميسي إلى برشلونة، الجميع الذي يعرف الحب الذي لدي له".

وأضاف: "هو صديق شخصي لي، هو في حال جيدة هناك، وكذلك نحن، برشلونة هو بيته، لذلك دعونا نتركه هادئاً ويواصل الاستمتاع في باريس".

أرقام ميسي مع برشلونة

ظهر ميسي لأول مرة مع فريق برشلونة الأول في عام 2004 عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا فقط وشارك في 778 مباراة.

واصل مسيرته ليصبح الهداف التاريخي لبرشلونة برصيد 672 هدفًا بما في ذلك 120 هدفًا في دوري أبطال أوروبا وسجل 474 هدفًا في الليجا.