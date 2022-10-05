منتخب اليمن للناشئين يسحق بوتان بثمانية نظيفة 

المنامة - ياسر ابراهيم - فاز منتخبنا الوطني للناشئين على بوتان بنتيجة ثقيلة بلغت 8-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في دكا عاصمة بنجلاديش لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة بتصفيات آسيا، التي تضم إلى جانبهما بنجلاديش المنتخب المستضيف ومنتخب سنغافورة.

وتسيد المنتخب الوطني مجريات المباراة من أولها، ومع مرور الوقت تحولت السيادة على الكرة إلى أهداف بداية من الدقيقة الرابعة لينتهي الشوط الأول بتقدم اليمن بخمسة أهداف دون رد سجلها عبدالرحمن مشبق، عادل عباس، محمد خالد، عبدالرحمن الخضر، محمد وهيب.

وفي الشوط الثاني أضاف منتخبنا الوطني ثلاثة أهداف بواسطة محمد البرواني ، أنور الطريقي، أحمد الجماعي.

وبهذا الفوز يضع المنتخب الوطني أول ثلاث نقاط في رصيده بالتصفيات ليتصدر المجموعة مؤقتا بانتظار ما ستسفر عنه مباراة بنجلاديش وسنغافورة.

ويخوض منتخبنا الوطني المباراة المقبلة يوم الجمعة القادم أمام منتخب سنغافورة.