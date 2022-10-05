شكرا لقرائتكم خبر عن "فيريرا" يضع برنامجا خاصا لـ"سامسون" استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وضع الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا برنامجا تدريبيا خاصا للبنيني سامسون أكينيولا مهاجم الأبيض الجديد خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي .

وتولى أندريه فيليب سوزا مدرب الأحمال بالزمالك، الإشراف على البرنامج التدريبي الخاص بسامسون، لتجهيزه من الناحية الفنية والبدنية قبل الانضمام للتدريبات الجماعية.

وأدى سامسون بعض التدريبات بالكرة والتسديدات المتنوعة والمرور من الحواجز الحديدية، بجانب بعض التدريبات البدنية.

وانتظم البنيني سامسون في تدريبات الزمالك أمس الثلاثاء بعد الإعلان عن انضمامه للفريق الأبيض بشكل رسمي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجاري .