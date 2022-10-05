شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي يعدد مكاسب معسكر القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف أيمن كمال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، معسكر الفريق القاهري بالناجح بكافة المقاييس.

وخاض الفريق معسكرا مغلقا بالقاهرة تخلله مباراتين وديتين مع فريقي العبور والسكة الحديد، حقق خلالهما الفوز، على أن يواجه طلائع الجيش فى ثالث مبارياته الودية مساء اليوم باستاد الإسماعيلية تحضيراً للموسم الجديد.

وأضاف : ” المعسكر كان فرصة مثالية من أجل تحقيق الإنسجام والتناغم بين كافة عناصر الفريق الجدد مع الحاليين بجانب الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين لذلك أود أن أستغل تلك الفرصة في تقديم الشكر على حالة الألتزام التي ظهرت جلياً من الجميع “.

وواصل : ” الجهاز الفني حالياً في حيرة بسبب تعدد اللاعبين في كل مركز وهذا شىء إيجابي بسبب خلق عنصر التنافسية بين كافة عناصر الفريق وأعلم جيداً مدى تشوق الجماهير لرؤية الصفقات الجديدة التي ستمنح الفريق إضافة فنية كبيرة “.

واختتم مدرب الفريق تصريحاته : ” بتكاتف جميع العناصر من لاعبين وجهاز فني ومجلس إدارة والجماهير سيكون الفريق في مكان أفضل وقادراً على إسعاد عشاقه في كل مكان “.