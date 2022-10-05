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إنبي يوقع إتفاقية توأمة مع نادى المصرى بالسلوم

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القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس إدارة نادى إنبى اتفاقية توأمة مع نادي المصرى بالسلوم و التي تتيح  مشاركة فريق الشباب بنادى إنبى مواليد 2001 ، فى كافة البطولات الخاصة بالنادى ، وذلك فى إطار الحفاظ على المواهب الناشئة الواعده من اللاعبين المميزين .

 

حضر توقيع الاتفاقية من جانب نادي انبي أيمن الشريعي رئيس النادي و محمد رفاعى المدير التنفيذى وكذلك  الدكتور نيازي المستشار القانوني للنادى بالإضافه إلي لجنه الدراسه المشكله من عبد الناصر محمد المدير الرياضى وإبراهيم محمد مدير التعاقدات وعماد جابر نائب رئيس القطاع .

 

 فيما حضر من نادى المصرى بالسلوم رمضان ناجى رئيس النادى ووائل علاء المشرف العام على الكرة .

 


إنبى

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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