شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يوقع إتفاقية توأمة مع نادى المصرى بالسلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس إدارة نادى إنبى اتفاقية توأمة مع نادي المصرى بالسلوم و التي تتيح مشاركة فريق الشباب بنادى إنبى مواليد 2001 ، فى كافة البطولات الخاصة بالنادى ، وذلك فى إطار الحفاظ على المواهب الناشئة الواعده من اللاعبين المميزين .

حضر توقيع الاتفاقية من جانب نادي انبي أيمن الشريعي رئيس النادي و محمد رفاعى المدير التنفيذى وكذلك الدكتور نيازي المستشار القانوني للنادى بالإضافه إلي لجنه الدراسه المشكله من عبد الناصر محمد المدير الرياضى وإبراهيم محمد مدير التعاقدات وعماد جابر نائب رئيس القطاع .

فيما حضر من نادى المصرى بالسلوم رمضان ناجى رئيس النادى ووائل علاء المشرف العام على الكرة .