شكرا لقرائتكم خبر عن رغم غياب كورتوا أنشيلوتي يثق من تجاوز عقبة شاختار فى دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الإيطالي كارلو أتشيلوتي عن مواجهة فريق شاختار، ضمن الجولة الثالثة، من منافسات دوري الأبطال، حيث أكد أن الفريق يحترم جميع خصومه التي يواجهها، لا سيما أن كرة القدم لا تعترف بالتاريخ، حيث أنها تمنح الأفضلية للفريق المجتهد داخل أرضية الميدان، والفريق الذي قام بالإستعداد بشكل جيد للمباراة، مشيرًا إلى صعوبة مواجهة الفريق الأوكراني، والذي يأمل فى تأمين صعوده بالخروج بنتيجة إيجابية هذا المساء.

وأوضح أنشيلوتي أن غياب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، سيكون مؤثرًا على الفريق مما لا شك فيه، ولكنه يثق بقدرة لاعبيه بتجاوز هذه المهمة، وتحقيق الإنتصار والعلامة الكاملة، فعلى الرغم أن الفربق المدريدي يعد أول المتأهلين للأدوار الإقصائية، إلى أن الفريق بطبيعته يبحث عن الفوز فى كل مباراة.



أنشيلوتي يشدد على ضرورة نسيان الليجا

ومن جانبه شدد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على لاعبيه، ضرورة نسيان التعثر الأخير للفريق بعد التعادل أمام أوساسونا، فى الجولة السابعة، من منافسات الليجا الإسبانية، مشيرًا إلى أن هذه بطولة منفصلة تمامًا عن الدوري المحلي، كما أن الفريق قادر على تجاوز هذه المباراة.



موعد مباراة ريال مدريد وشاختار بدوري الأبطال

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وشاختار اليوم الأربعاء، فى الجولة الثالثة، من منافسات دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال أوروبا، والتي من المنتظر أن تنطلق فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.