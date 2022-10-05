شكرا لقرائتكم خبر عن محمود كهربا فى جلسة استشفاء قبل انطلاق الدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع اللاعب محمود كهربا، لاعب وسط الأهلى، لجلسة استشفاء في النادى الأهلى، ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد المنستيرى التونسي يوم 9 أكتوبر الجارى في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، وقبل بداية موسم الدورى الجديد.

وخاض أمس الثلاثاء محمود كهربا، لاعب وسط الأهلى، فقرة تدريبات بدنية منفردة تحت إشراف أندرياس إندويا، مدرب الأحمال، عقب انتهاء المران الصباحي للفريق على ملعب التتش بالجزيرة.



محمود كهربا

وشارك كهربا في الفقرات البدنية والتدريبات الجماعية للفريق، وبعد ذلك خاض فقرة إضافية تحت إشراف مدرب الأحمال استمرت 30 دقيقة، وذلك وفقا للبرنامج الخاص باللاعب الذي وضعه مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد المنستيري التونسي يوم 9 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، وخاض الأهلي 3 مواجهات ودية خلال فترة الإعداد الحالية، حيث فاز على بتروجيت وأسوان وتعادل مع فريق طلائع الجيش.