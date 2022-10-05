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بفارق 79 نقطة.. الأهلى يهزم الميناء اليمنى 132 / 53 بالبطولة العربية للسلة

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القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق سلة الاهلى على نظيره الميناء اليمنى بنتيجة  132 / 53 فى أولى مباريات البطولة العربية التى تقام بالكويت وتستمر حتى 15 أكتوبر الجارى.

 

ويتواجد فريق رجال سلة الأهلي بالمجموعة الثانية بالبطولة إلى جانب أندية الرياضي اللبناني والميناء اليمني والغرافة القطري.

 

وتضم قائمة الفريق بالبطولة كل من سيف سمير ومحمد أبو النصر وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر طارق وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمر عزب ومروان سرحان وأحمد إسماعيل ومؤمن طارق خيري وعبد الله ناصر ومايكل فاكوادي ووالتر هودج.

 

ويترأس بعثة الفريق فى البطولة طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى الأهلى 

 

ويشارك فى البطولة من مصر أيضا فريق سلة الاتحاد السكندرى والذى يقع في مجموعة أخرى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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