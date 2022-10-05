شكرا لقرائتكم خبر عن بفارق 79 نقطة.. الأهلى يهزم الميناء اليمنى 132 / 53 بالبطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق سلة الاهلى على نظيره الميناء اليمنى بنتيجة 132 / 53 فى أولى مباريات البطولة العربية التى تقام بالكويت وتستمر حتى 15 أكتوبر الجارى.
ويتواجد فريق رجال سلة الأهلي بالمجموعة الثانية بالبطولة إلى جانب أندية الرياضي اللبناني والميناء اليمني والغرافة القطري.
وتضم قائمة الفريق بالبطولة كل من سيف سمير ومحمد أبو النصر وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر طارق وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمر عزب ومروان سرحان وأحمد إسماعيل ومؤمن طارق خيري وعبد الله ناصر ومايكل فاكوادي ووالتر هودج.
ويترأس بعثة الفريق فى البطولة طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى الأهلى
ويشارك فى البطولة من مصر أيضا فريق سلة الاتحاد السكندرى والذى يقع في مجموعة أخرى.