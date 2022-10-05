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الأهلى يهزم الترجى التونسى 28/ 21 فى بطولة أفريقيا لليد

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القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره  الترجى التونسى بنتيجة 28/21  فى رابع لقاءاته ببطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها تونس، وتستمر حتى 9 أكتوبر الجارى.

نجح الأهلى فى تحقيق الفوز الرابع فى المشوار الأفريقى بعد الفوز على فلاورز البنينى فى ضربة البداية ثم عين توتة الجزائرى و أخيرا جى إس كى الكونغولى.

 وحصل الأهلى على اللقب من قبل 5 مرات أعوام، 1985 و 1993 و 1994 و 2012 و 2016.

وتضم قائمة «رجال يد الأهلي» فى البطولة:‏ عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حُميد - محمد إبراهيم - عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - مهاب سعيد - عبد الرحمن فيصل - مصطفى خليل - إسلام حسن - إبراهيم المصرى - أحمد عادل - ياسر سيف - راؤول نانتس - أحمد خيرى - إسلام راضى - سيف هانى - عمر سامي.

 ويلعب «رجال يد الأهلي» فى المجموعة الثانية فى البطولة إلى جانب فرق فلاورز البنينى وكينشاسا الكونغولى ووفاق عين التوتة الجزائرى والترجى التونسي.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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