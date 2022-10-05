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رسمياً.. أسوان يضم أحمد حمودي موسمين في صفقة انتقال حر

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القاهرة - سامية سيد - نجح مسؤولو فريق أسوان، في إتمام التعاقد مع احمد حمودي لاعب الأهلي والزمالك السابق، وذلك ضمن خطة تدعيمات الفريق الجنوبي استعداداً للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

 

ووقع اللاعب على عقود انتقاله لنادي أسوان لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بحضور كلا من ايهاب منصور عضو مجلس إدارة النادي وهيثم عرابي المدير الرياضي.

 

ولعب حمودي لأندية سموحة وبازل السويسري والزمالك والاهلي والباطن السعودي وبيراميدز والمصري.

 

يذكر ان اسوان خاض اكثر من ودية خلال معسكره الجاري بالقاهرة، حيث واجه الاهلي وخسر بهدفين لهدف ثم فاز على المنيا وتعادل مع الاتحاد السكندري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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