شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتقدم على الترجي التونسى 16 / 11 فى بطولة أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الترجى التونسى 16 / 11 فى رابع لقاءاته ببطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها تونس، وتستمر حتى 9 أكتوبر الجارى.

يطمح الأهلى فى تحقيق الفوز الرابع فى المشوار الأفريقى بعد الفوز على فلاورز البنيني فى ضربة البداية ثم عين توتة الجزائرى و أخيرا جى إس كى الكونغولى .

وحصل الأهلى على اللقب من قبل 5 مرات أعوام، 1985 و 1993 و 1994 و 2012 و 2016.

وتضم قائمة «رجال يد الأهلي» في البطولة:‏ عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حُميد - محمد إبراهيم - عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - مهاب سعيد - عبد الرحمن فيصل - مصطفى خليل - إسلام حسن - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - راؤول نانتس - أحمد خيري - إسلام راضي - سيف هاني - عمر سامي.

ويلعب «رجال يد الأهلي» في المجموعة الثانية في البطولة إلى جانب فرق فلاورز البنيني وكينشاسا الكونغولي ووفاق عين التوتة الجزائري والترجي التونسي.