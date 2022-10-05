شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد نهاية معسكر فاركو فى القاهرة استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق فاركو بقيادة البرتغالى نونو الميدا معسكره المغلق بالقاهرة في 10 أكتوبر الجارى على أن يعود الفريق البرتقالى للتدريب في الإسكندرية استعداداً لإنطلاق الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن مسئولي الجبلاية حددوا يوم 16 أكتوبر الجارى موعدًا لانطلاق الموسم الجديد.

ورفضت إدارة نادى فاركو فكرة بيع أو إعارة أى لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما رفضت المحكمة الرياضية الدولية الاستئناف المقدم من نادى فاركو بشأن المهاجم السوداني سيف تيري، ضد قرارات لجنة فض المنازعات فى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأكدت المحكمة الرياضية قرار فيفا بتغريم سيف تيرى 500 ألف دولار أمريكى لصالح نادي المريخ السوداني، كما تم إيقاف تيرى 4 أشهر عن ممارسة كرة القدم، لخرقه عقده مع المريخ، وتلقى فاركو عقوبة بدوره بإيقافه عن قيد اللاعبين لفترتى انتقالات مقبلتين.

يواجه فاركو بقيادة البرتغالي نونو ألميدا اليوم الأربعاء فريق الترسانة، فى ثانى لقاءته الودية استعدادًا للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.