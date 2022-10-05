شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو والقيصر يطمئنان علي جاهزية ستاد الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الاسباني خوان جاريدو المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي وحسني عبد ربه مدير الكرة اجتماعاً مع محمد الشافعي مهندس صيانة ملعب الإسماعيلية، على هامش المران الذى أقيم مساء أمس الثلاثاء على الملعب الرئيسي للفريق بالإسماعيلية.

استهدف الاجتماع الاطمئنان على مدى جاهزية الملعب لاستئناف التدريبات والمباريات الودية ضمن برنامج الإستعداد لخوض منافسات الدوري العام في نسخته الجديدة.

وكان الملعب قد خضع لمرحلة إحلال وتجديد عقب نهاية الموسم الأطول في تاريخ الدوري المصري بسبب تعدد التوقفات.

ويخوض الفريق ودية مساء اليوم أمام نظيره طلائع الجيش على ملعبه في تمام السادسة مساءً تحضيراً للموسم الجديد.

والجدير بالذكر أن الفريق قد خاض معسكراً مغلقاً بالقاهرة خاض خلالهما وديتين أمام فريقي العبور والسكة الحديد.