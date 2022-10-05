شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن موعد انطلاق النسخة الجديد من الدوري المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المصرية تأجيل انطلاقة الدوري المصري 2022-2023، بينما تم الكشف عن موعد إجراء قرعة الموسم الجديد، وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية ..

س:ماهو الموعد الذى كان محدداً لإنطلاق الدوري؟

ج:كان من المقرر أن تنطلق بطولة الدوري في 16 أكتوبر الجارى.

س: ماهو الموعد الجديد المقترح لإنطلاق الدوري ؟

ج: من المقرر إنطلاق بطولة الدوري في 18 أكتوبر الجارى ، و قال عامر حسين المشرف على المسابقات في رابطة الأندية المصرية إن انطلاقة الدوري المصري أحد يومي 17 أو 18 أكتوبر الحالي على أقصى تقدير".

س: ماهو سبب تأخير إنطلاق الدوري ؟

ج: تأجيل إنطلاق بطولة الدوري جاء بسبب ارتباط 4 فرق مصرية (الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر) بالمشاركة في جولة الإياب بالبطولات الأفريقية".

س: متى تقام قرعة الدوري الممتاز ؟

ج: قال عامر حسين إن موعد قرعة الدوري المصري موسم 2022-2023 ستكون يوم الاحد المقبل

س: متى يتم الكشف عن جدول مباريات الدوري ؟

ج: بعد مراسم القرعة بنحو 5 أيام، سيتم الكشف عن جدول مباريات الدوري المصري بالكامل، والقرعة ستكون مفتوحة وليست موجهة".

س: من هو بطل النسخة الأخيرة لبطولة الدوري ؟

ج: الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدوري المصري 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفا للمرة الأولى في تاريخه، وجاء الأهلي في المركز الثالث.