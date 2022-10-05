رسميًا.. أسوان يعلن ضم لاعب الأهلي السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر

تعاقد فريق أسوان، مع أحمد حمودي لاعب الأهلي والزمالك السابق، وذلك ضمن خطة تدعيمات الفريق الجنوبي استعداداً للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وكشف النادي عبر موقعه الرسمي أن اللاعب وقع على عقود انتقاله لنادي أسوان لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، بحضور كلا من إيهاب منصور عضو مجلس إدارة النادي وهيثم عرابي المدير الرياضي.

ولعب حمودي لأندية سموحة وبازل السويسري والزمالك والأهلي والباطن السعودي وبيراميدز والمصري.

يذكر أن أسوان خاض أكثر من ودية خلال معسكره الجاري بالقاهرة، حيث واجه الأهلي وخسر بهدفين لهدف ثم فاز على المنيا وتعادل مع الاتحاد السكندري.