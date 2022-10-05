كرة يد.. الأهلي يفوز على الترجي في بطولة أفريقيا للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

أنهى الأهلي مرحلة المجموعات في صدارة المجموعة الثانية بعد الفوز على الترجي في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم بنتيجة 28-21.

وإنتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الأهلي على الترجي 16-11.

وواصل فريق الأهلي تفوقه في المباراة وأنهى الشوط الثاني والمباراة لصالحه بفارق 7 أهداف.

وشهدت المباراة تألق واضح من لاعبي الفريق الأحمر وعلى رأسهم الحارس عبد الرحمن حميد الذي قدم أداء متميز ساهم في توسيع الفارق مع الفريق التونسي.

وبذلك ينهي الأهلي مرحلة المجموعات في المركز الأول برصيد 8 نقاط من 4 إنتصارات، بينما يحتل الترجي المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وسوف يلتقي الأهلي أول المجموعة الثانية مع رابع المجموعة في دور الثمانية وسوف يكون فريق من ريد ستار الإيفواري أو فاب الكاميروني والذي سوف يلتقيان مساء اليوم.