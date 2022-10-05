كرة سلة.. الأهلي يكتسح الميناء اليمني في افتتاح مبارياته بالبطولة العربية للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

افتتح الأهلي مشواره في البطولة العربية للأندية لكرة السلة المقامة حاليا في الكويت بإكتساح الميناء اليمني في المباراة التي جرت بينهما ظهر اليوم.

وتغلب الأهلي على الميناء اليمني بنتيجة 132-53، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مواجهات المجموعة الثانية من البطولة.

ويتواجد الأهلي في المجموعة لثانية والتي تضم بجواره كلا من : الرياضي اللبناني – الغرافة القطري – الميناء اليمني.

وسيلتقي الأهلي مع الغرافة القطري يوم الجمعه المقبل في الثانية ظهرا، قبل أن يختتم مبارياته في المجموعة الثانية بمواجهة الرياضي اللبناني يوم السبت 8 أكتوبر الجاري في الرابعة عصرا.

أحداث المباراة:

دخل الأهلي المباراة بقوة وأنهى الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 34-14، وواصل فريق السلة تفوقه في المباراة وأنهى الفترة الثانية لصالحه بنتيجة 71-23.

وأحكمت سلة الأهلي قبضتها على المباراة بصورة كاملة وأنهت الفترة الثالثة لصالحها بنتيجة 97-46، قبل أن ينهي الفريق الأحمر حامل اللقب المباراة لصالحه بنتيجة كبيرة 132-53.