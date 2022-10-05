اتحاد كرة اليد يكشف آلية اختيار لاعبات المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الاتحاد المصري لكرة اليد عن آلية اختيار لاعبات المنتخب النسائي، مشيرا إلى أن أغلبهن من اللاعبات صغار السن.

وقال الاتحاد في بيان رسمي اليوم الأربعاء: "يخوض الاتحاد المصري لكرة اليد تجربة إعداد بنية أساسية سليمة للسيدات حتى يصل إلى تكوين منتخب أول يحقق الطموح ويجاري سمعة كرة اليد المصرية وما تحققه من إنجازات".

وأضاف: "هذا الأمر يحتاج مجهودا كبيرا وبذل العرق للوصول إلى الهدف المنشود، مع العلم أن المنتخبات المصرية ليست حكرا على لاعب أو لاعبة، والاتحاد يتعهد بتكوين منتخب سيدات لائق للوصول للمستوى المطلوب".

وتابع: "المنتخبات القومية تسعى دائما لضم المحترفات صغيرات السن اللاتي يلعبن بدوريات الدرجة الأولى في أوروبا، ما يزيد من مستوى المنتخب الفني لظهورنا بالمظهر اللائق بسمعة كرة اليد المصرية".

وأتم: "استراتيجية الاتحاد تقوم على تكوين منتخب سيدات يعتمد على لاعبات صغار السن من مواليد عامي 2002 و2004، ليصبح منتخبا متجانسا من الناشئات والشابات وإعدادهم وتوفير الفرصة للاحتكاك المناسب لاكتساب الخبرات".

ونشبت أزمة مؤخرا بسبب اعتراض رحاب جمعة، لاعبة فريق بالينت بيزانسون الفرنسي، على استبعادها من قائمة منتخب مصر للسيدات المشاركة في بطولة أفريقيا لكرة اليد في السنغال في نوفمبر المقبل.