أوكرانيا تنضم لملف إسبانيا والبرتغال لتنظيم المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم انضمام أوكرانيا إلى الملف المشترك للترشح لتنظيم كأس العالم عام 2030.

وأكد الاتحاد الإسباني في بيان رسمي اليوم الأربعاء، ضم أوكرانيا لعرض تنظيم مونديال 2030، بجانب إسبانيا والبرتغال.

وأشار الاتحاد إلى أن المشروع يهدف إلى أن يكون مصدر إلهام للمجتمع من خلال كرة القدم.

ويحظى الاقتراح بـ"دعم غير مشروط من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".



جدير بالذكر أن هناك عدة دول تستعد للتقدم بملفات مشتركة لاستضافة مونديال 2030، منها ملف يضم مصر والسعودية واليونان، وملف آخر يضم الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي وتشيلي.

ومن المستبعد أن يتم تنظيم مونديال 2030 في قارتي آسيا أو أمريكا الشمالية، حيث تُقام نسخة 2022 في قطر، و2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

وسيكون مونديال 2030 ثاني نسخة من كأس العالم تقام بمشاركة 48 منتخبا، بعد زيادة العدد في النسخة بعد المقبلة (2026).