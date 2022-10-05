تين هاج: لم أُشرك كريستيانو أمام السيتي احترامًا لتاريخه

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن الخسارة الكبيرة التي لحقت به أمام مانشستر سيتي، مشيرًا أن رونالدو غير سعيد بالجلوس على دكة البدلاء.

وقال هاج في تصريحات خلال مؤتمر صحفي: "لا أرى أي علاقة بين رحيل رونالدو وعدم مشاركته أمام مانشستر سيتي".

وأضاف هاج: "لم أشرك رونالدو في المباراة احترامًا له ولمسيرته بعد أن أصبحت النتيجة 4 ثم 5 ثم 6 والأمر ليس له أي علاقة بمستقبله في يناير".

وأكمل: "من الطبيعي أن يحزن أي لاعب من عدم المشاركة وعندما تتواجد في نادي مثل مانشستر وتكون راضيًا بالتواجد على دكة البدلاء فإن هذا النادي غير مناسب لك ورونالدو حزين لأنه لم يشارك ولكنه سعيد في التدريبات ويقدم كل ما لديه".

وأردف: "أشكر بيب جوارديولا على الدرس وعلي تفهم أنه لدينا عمل أكبر خلال الفترة القادمة لتحسن مستوانا".

واختتم: "سنتعرض لنكسات بالطبع وفزنا على أرسنال وليفربول لكن الأحد الماضي كان لدينا يوم سيء، مانشستر سيتي كانوا أفضل وعلينا تقبل ذلك، لكن لا يمكننا تقبل الأداء السيء الذي قمنا بتقديمه".

وخسر مانشستر يونايتد بنتيجة 6-3 أمام مانشستر سيتي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين خلال الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي. شاهد الأهداف