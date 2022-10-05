تدريبات تأهيلية لتاو وعمار.. ومحاضرة فنية قبل تدريب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - واصل كلاً من بيرسي تاو وعمار حمدي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التأهيل على هامش المران الصباحي الذي خاضه الفريق صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى الثنائي فقرات التأهيل، في إطار تجهيز كل منهما للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي، عن حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران.

وخاض الأهلي مرانا قويا؛ استعدادا لمواجهة فريق الاتحاد المنستيري التونسي يوم ٩ أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال، وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

وكان الأهلي قد خاض ثلاث مباريات ودية خلال فترة الإعداد الحالية، حيث فاز على بتروجيت وأسوان، وتعادل مع فريق طلائع الجيش.