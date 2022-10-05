شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو يقترب من الانتظام في تدريبات الأهلي الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب بيرسي تاو جناح الأهلي من الانتظام في تدريبات فريقه الجماعية بعدما قطع شوطا كبيرا من التأهيل عقب إصابته بشد في العضلة الأمامية في نهاية الموسم الماضي.

وأدى بيرسي تاو برنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي بالأهلي من أجل تجهيزه لانطلاقة الموسم الجديد.

وتأكد غياب بيرسي تاو عن مباراة فريقه ضد الاتحاد المنستيري يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا بسبب عدم الجاهزية الفنية والبدنية.

فيما يواجه بيرسي تاو شبح الغياب أيضا عن مباراة الإياب ضد الفريق التونسي، لصعوبة تجهيزه في هذا الوقت الضيق حتى موعد مباراة الإياب بالقاهرة.

وأدى بيرسي تاو المرحلة الأخيرة من التأهيل على هامش تدريبات الأهلي، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية خلال الساعات القادمة، ومن المتوقع أن ينتظم في التدريبات الجماعية بعد عودة بعثة الأهلي من تونس.