شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا في الصدارة وغانا الوصيف.. تعرف على جنسيات المحترفين في تاريخ الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك التوجولي ياو أنور مهاجم الإسماعيلي الغاني – الأصل – فى التدريبات الجماعية لأول مرة منذ انضمامه إلى صفوف الفريق فى شهر يونيه الماضي.

وكان اللاعب قد وصل فى الساعات الأولي من فجر الثلاثاء بعد المشاركة مع منتخب توجو خلال معسكره الأخير الذى تخلله مباراة ودية ضد غينيا الأستوائية تحضيرا للمنافسات الدولية المقبلة.

وتحل دولة غانا وصيفا فى قائمة المحترفين الذين انضموا إلى الإسماعيلي عبر التاريخ خلفا لنيجيريا التى تتصدر بفارق لاعبان، وذلك على النحو التالي ..

حيث انضم من نيجيريا 13 لاعبًا وهم جون أوتاكا وعبد الرازق محمد وروبرت أكوري وجون جامبو وسولمون ويوسف أتاندا وجون آويري وجودوين أندبيسي وكلاتشي وكينيث أكوكشيكو وأوكيكي أفولابي وأودا مرشال وتارو جودوزيل.

وتأتي دولة غانا فى المرتبة الثانية برصيد 11 لاعبًا وهم هارونا يوسف وروبورت كانون والبرنس أركو وجون آنطوي وبشير عبدول وإيمانويل بناهيني وأنوبا ثيوفيلوس وتوريك جبرين وريتشارد بافور وتوماس آبي وياو أنور.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيي الكومي، قد قام بضم 5 لاعبين محترفين خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية وهم الإيفواري عبد القادر كوليبالي والتونسيين حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط بالإضافة إلى الغاني ياو أنور.

ويعد ” شواط ” هو أحدث اللاعبين الأجانب الذين انضموا لقلعة الدراويش وحسب المعلومات المتاحة، فأصبح رقم 88 لاعبًا من 34 جنسية بينهم 25 لاعبًا عربيا، وذلك علي النحو التالي ..

* 71 لاعبًا من قارة افريقيا ” نيجيريا وغانا والسودان وغينيا وغينيا بيساو ومالي وسيراليون وكينيا وموزمبيق وبنين وأنجولا وكوت ديفوار والمغرب والجزائر وتونس وليبيا والسنغال والكاميرون وتنزانيا ونامبيا وأوغندا وزامبيا وجامبيا ”

* 8 لاعبين من قارة اوروبا ” اليونان وألبانيا ويوغسلافيا ”

* 5 لاعبين من قارة آسيا ” الأردن والعراق ولبنان وفلسطين ”

* 4 لاعبين من قارة أمريكا الجنوبية ” كولومبيا والبرازيل وبوليفيا والأرجنتين ”

بينما جاءت باقي ترتيب الدول كالآتي ..

7 لاعبين من تونس محمد السليتي ولسعد الجزيري وفخر الدين بن يوسف ومروان الصحراوي وحمدي النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط.

6 لاعبين من اليونان وهم منكاريوس ويانجو وديماندلوس ومانولي وجفلاس وباتسو بالإضافة إلي مثلهم من السودان حيث تواجد كلا من بابكر النور وخضر وأمان وكمال أبو نوره وأنس النور وريتشارد جاستن.

بينما 4 لاعبين من غينيا وهم محمد سيلا وممادوكيتا وجاباتي وصموئيل جونسون، وأيضا من مالي وهم عثمان فاروتا وعبد الرحمن تراوري ومحمد تراوري وموسي كمارا، ومن كوت ديفوار عبد الله كوليبالي وكوفي ميشاك وجان موريل وعبد القادر كوليبالي ومن الجزائر أمير سعيود ورضوان شريفي ومحمد بن خماسة.

وتواجد ضمن صفوف الإسماعيلي لاعبان من كلا من أنجولا ” جورج سلينو وآري بابل “، والمغرب ” عبد القادر البرازي وعبد السلام بن جالون “، والعراق ” مصطفى كريم وهمام طارق “، وليبيا ” نادر الترهوني ومحمد الترهوني “، وبنين ” بيدى جوناس وباسكال أنغان “.

فى حين انضم للدراويش أيضًا كلا من السنغالي آمين دابو واليوغسلافي روللي مانكوفيتش والسيراليوني أبو بكر كمارا والكيني سيمون مولاما والأردني عامر شفيع والموزمبيقي داريو كان وألباني خافيير سوكاي واللبناني جهاد محجوب والبرازيلي ألكسندر لوبيز والكولومبي دييجو كالديرون والكاميروني كريستوفر مندوجا والناميبي بنسيون شيلونجو والتنزاني يحيي زايد والأوغندي باتريك كادو ومن غينيا بيساو بيكيتي دى سيلفا والزامبي جاستن شونجا والبوليفي كارميلو ألجاراناز والجامبي سايكو كونتيه والأرجنتيني دييجو فيرناندو بجانب الفلسطيني خالد النبريصي.